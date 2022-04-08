Türkiye Gazetesi

Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi canından oldu. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Yaralıları durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İspirto içen 4 kişi öldü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ispirto içtikleri ileri sürülen Gürcistan uyruklu 7 işçiden 4'ü hayatını kaybetti, 3'ü hastaneye kaldırıldı.