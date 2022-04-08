Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunu füzeyle vurdu. Saldırıda 30 sivil öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Akşam saatlerinde doğru can kayıpları arttı. 20 kişi daha hayatını kaybederek toplam ölü sayısı 50'ye çıktı. Ölenlerden beşinin, yaralılardan da 16'sının çocuk olduğu aktarıldı.

BEŞ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, şu an 98 yaralı bulunduğunu, bunlardan çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rus güçlerinin istasyona "Toçka-U" füzesi ile saldırdığını bildirdi.

"O FÜZE SADECE UKRAYNA'DA VAR"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğruladı fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını iddia etti. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada da tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu belirtti. "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ RUSLARI YALANLADI

Öte yandan, sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzeleri sevkiyatı yaptığını gösteren ancak ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşıldı.

Slovakya Ukrayna için harekete geçti Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu. Alınan ilk bilgilere göre, Slovakya'ya ait S-300 HSS, iki gün süren bir yolculukla Ukrayna'ya sevk edildi. Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde sistemin tren vagonlarına yüklendiği ve yola çıktığı görüldü.

Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, savaşın gölgesinde, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı.