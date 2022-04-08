Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Bayraktar TB-2'ler sayesinde Rus ordusuna büyük kayıplar verdirdi. Bütün dünyanın konuştuğu yerli SİHA'lar ABD'nin de gündeminde... ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat komitesi üyesi 44 vekil imzasıyla ABD Başkanı Joe Biden'a 4 Nisan'da mektup gönderdi.

"UKRAYNA'YA YARDIMLAR SÜRMELİ"

Mektubun içeriği ortaya çıktı. Vekiller, ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'ya karşı sahada avantaj sağlayabilmesi noktasında Ukrayna'ya özellikle hava savunması için 3 başlık altında savunma desteği yapılmasının önemine dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"BAYRAKTAR TB-2'LER RUSLARIN TAKTİKLERİNİ BOZACAKTIR"

(Ukrayna'ya) daha geniş kapsamlı İHA'ların verilmesi önemli. Ukrayna'ya daha uzun menzile sahip Bayraktar TB-2 gibi gelişmiş İHA'lar temin edilmesi, onların Rus tedarik hatlarını sekteye uğratmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir.

"UÇAK VERİLMESİ GEREKLİ"

Ayrıca Stinger ve benzeri füzelerin temin edilmesi, Ukrayna ordusuna hava savunması noktasında önemli katkı sağlayacak. Ukrayna ordusuna savaş uçakları verilmesi gerekli. Karadan havaya füze sistemlerinin de Ukrayna için kritik.