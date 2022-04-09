Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, iki ülke kritik kayıplar vermeye devam ediyor. Savaşın başından bu yana, kayıpları hakkında net söylemlerden kaçınan Rusya için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatında beklemediği kadar büyük kayıplarla karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 9. Komutanını da kaybetti. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov öldürüldü. Bespalov ölümü, kızları tarafından da doğrulandı.

UKRAYNA RUS ORDUSUNUN KAYIP SAYISINI AÇIKLADI

Bugün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 705 tank, bin 895 zırhlı araç, 335 topçu sistemi, 108 çoklu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 151 uçak ve 136 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 112 insansız hava aracı ve bin 363 aracını da kaybettiği aktarıldı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK TRAFJEDİ"

Rusya savaşın başından bu yana yaşadığı kayıplar hakkında net bir bilgi vermedi. Geçtiğimiz günlerde ise Kremlin sözcüsü Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.

Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Rusya sonunda itiraf etti: Önemli sayıda asker kaybımız var Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında önemli sayıda Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gerçeği öğrenen Rus komutan canına kıydı! Ukrayna Savunma Bakanlığı, bir Rus komutanının kendini öldürdüğünü açıkladı. Olayın detaylarına da yer verilen açıklamada şoke eden gerçekler gün yüzüne çıktı.

Ukraynalı yetkililerden Rus ordusu için korkunç iddia: Askerler kendi komutanlarına saldırıyor Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam 1 ayı geride bıraktı. Bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberleri geliyor. Ukraynalı yetkiller,kayıplar veren Rus ordusunda, askerlerin komutanlarına saldırdığını iddia etti.

Tümgeneral'e özel operasyon: Putin'in en değerli komutanı öldürüldü Ukrayna'ya ağır kayıplar verdiren Rus ordusunda beklenmedik bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en değerli komutanlarından biri olduğu bilinen Komutanı Andrei Sukhovetsky'in, Ukrayna'daki özel bir operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.