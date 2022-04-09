Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meclisi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplandı.

Ancak oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa etti.

Meclis oturumunu, güvensizlik oylaması için bastıran muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetecek.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

MECLİS ÜSTÜNLÜĞÜ MUHALEFETE GEÇMİŞTİ

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti.

Pakistan ekonomik krize sürükleniyor Pakistan Ulusal Meclisinin feshedilmesinin ardından devam eden anayasal kriz, ülkenin kırılgan ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

Pakistan'da İmran Han da 75 yıllık zinciri kıramadı Pakistan’da Başbakan İmran Han, kendisinden önceki 21 başbakan gibi görevini tamamlayamadı.