Türkiye Gazetesi

ABD’nin Alaska eyaletinde Lazy Mountain dağı semalarında solucan benzeri bir bulut oluşumu görüldü. Bulut oluşumunun görüntüsünün Facebook’ta yayımlanmasıyla komplo teorileri de havada uçuştu.

RUSYA'NIN SİLAH DENEMESİ Mİ?

Kimileri bunun bir uçak çarpmasının sonucu olduğunu iddia ederken kimileri de meteor, UFO ya da uydu düşmesi olduğunu savundu. Komploda ileri gidenler de bunun gizli bir Rus silah denemesi olduğunu ifade etti.

Yoğun şüpheler üzerine Alaska Eyalet Birlikleri olay hakkında soruşturma başlattı. Birlikler'den yapılan açıklamada, bölgede uçak düştüğüne dair herhangi bir işaret ya da acil çağrı olmadığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ BİR ŞEY BULUNAMADI

Helikopterdeki bir kurtarma ekibi de dağ üzerinde uçuş gerçekleştirdi ama şüpheli hiçbir şey bulamadı.

Soruşturma devam ediyor.

Yangın bulutları göğe ulaştı, güneş kızıla döndü Antalya'da meydana gelen moloz yangınının dumanları gökyüzünü kaplayınca, güneş kızıl rengine döndü.