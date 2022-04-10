Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 46 gündür devam ediyor. Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

Almanya ses kayıtlarını ifşa etti! Rus askerlerin Buça katliamındaki konuşmaları ortaya çıktı Buça’daki korkunç katliamın yankıları sürerken bölgeden ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Almanya istihbarat teşkilatı BND, katliamda Rus askerlerin sivilleri nasıl öldürdüğüne dair ses kayıtlarına ulaştıklarını belirtti. Yaşanan korkunç olayda 410’dan fazla sivil hayatını kaybederken, Moskova’dan yalanlama gelmişti. Almanya istihbaratının ulaştığı ses kayıtlarında ise savaş suçlarına dair ilk kanıtlar arasında yer alırken, BND Wagner Grubu'nun katliamda kilit rol oynadığını belirtiyor.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous’tan son hamle: Rus askerlerinin kişisel bilgilerini paylaştılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yüzlerce sivilin öldürüldüğü Buça’daki soykırım açıklamasının ardından hacker grubu Anonymous harekete geçti. Anonymous Ukrayna’da savaşan 120 bin Rus askerinin ev adresinden pasaport numrasına kadar tüm kişisel bilgilerini ifşa etti.