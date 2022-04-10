Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 46 gündür devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev değişikliği yaparak, yetkileri 60 yaşındaki general Alexander Dvornikov’a verdi. Dvornikov, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olan 60 yaşındaki General Alexander Dvornikov, 2015 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rus askerlerini yönetmiş ve askerlerin sivillere ait olan bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerlerinin Kiev'de istedikleri hedeflere ulaşamaması ve savaşın başından beri Rusya'nın net bir toprak kazanımı elde edememesi üzerine Vladimir Putin'in yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

Batılı yetkililerin bildirdiğine göre, General Aleksandr Dvornikov'un yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden olan sivillere yönelik saldırının arkasında emri veren isim olarak açıkladılar.

SAVAŞIN YÖNETİMİNİ DVORNİKOV'A VERDİ

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdiği belirtildi.

"RUSYA’NIN SAVAŞIN GİDİŞATININ KÖTÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Bu görev değişimi Rusya'nın savaşın gidişatının kötü olduğunu bildiğini gösteriyor. Bazı şeyleri farklı yapmaları gerekiyor" yorumunu yaptı.

KANLI KRAMATORSK SALDIRISINDA EMRİ VEREN İSİM OLARAK AÇIKLANDI!

Batılı yetkililerin bildirdiğine göre, General Aleksandr Dvornikov'un yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden olan sivillere yönelik saldırının arkasında emri veren isim olarak açıkladılar.

SURİYE’DE RUS ASKERLERİNİ YÖNETMİŞTİ

Alexander Dvornikov, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olarak görev almıştı.

2015 yılının Eylül ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rus askerlerini yöneten Dvornikov, Eylül 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında bölgedeydi.

O dönemde Dvornikov yönetimindeki askerlerin sivillerin olduğu bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmiş ve Halep, Şam yönetimine Aralık 2016'da geçmişti. CNN'e konuşan yetkililer Mariupol'de de benzer bir taktik izleyen Rusya'nın bu şekilde saldırabileceğine dikkat çekti.

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