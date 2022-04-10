Türkiye Gazetesi

Fransa bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı için mevcut lider Emmanuel Macron dahil 12 aday yarıştı. 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk turu Macron ve en büyük rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen geçti. Macron ve Le Pen şimdi ikinci turda kozlarını paylaşacak.

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Dünya bu telefon görüşmesini konuşuyor! Macron’a Polonya’dan çok sert tepki Dünya Bucha’dan gelen görüntüler ile sarsılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron’un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ise tepkiler üst üste geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Macron’u hedef alarak gündemi sarsan açıklamalarda bulundu.

Macron'dan aşırı sağ itirafı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini belirtti.

Macron, Biden'a katılmıyor: Putin için 'kasap' demeyeceğim Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, sözlerde ve eylemlerde gerilimin artırılmaması gerektiğini belirterek, Putin için Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti.