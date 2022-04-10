Türkiye Gazetesi

Pakistan'da Başbakan Imran Khan dönemi sürpriz bir şekilde bitti. Dün mecliste güven oylaması yapıldı. Güven oyu alamayan Khan, resmen başbakanlık görevinden alındı. Imran Khan, kendisini devirenin ABD olduğunu iddia etti.

Bunun ardından Khan'ın destekçileri, başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin en büyük şehri Karaçi ve ikinci büyük şehri Lahor'da sokağa döküldü. On binlerce kişi, muhalefet lideri aleyhine sloganlar attı, "hain" diye nitelendirdi.

Khan da takipçilerine Pakistan'ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek “Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor” dedi.

Pakistan'da başbakanlık için 2 isim aday oldu Pakistan'da İmran Han'dan boşalan başbakanlık koltuğu için yarın mecliste gerçekleştirilecek seçimde 2 isim aday oldu. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başbakanlık için başvuru yaptı.

Pakistan'da yeni başbakan yarın seçilecek Pakistan’da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek.

Pakistan’da görevden alınan İmran Han’ın yerine Şahbaz Şerif’in gelmesi bekleniyor Pakistan Ulusal Meclisi’nde güven oylamasında yeterli güven oyu alamayan Başbakan İmran han görevden alınırken Şahbaz Şerif'in Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip.