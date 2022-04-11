Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada e-ticaret'e yönelim arttı, talep patlaması yaşandı. Sektörün liderleri, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için kolları sıvadı. Dünyanın en büyük perakende satış yapan mağazalar zincirleri arasında bulunan ABD merkezli Walmart, kendi kamyon filosuyla hizmet veren birkaç şirketten biri olarak öne çıkarken, artırdığı şoför maaşları ile de dikkat çekti.

95-110 BİN DOLAR ARASI MAAŞ

NTV'de yer alan habere göre, 2021 yılında 4.500 kamyon şoförünü işe aldığını ve toplamda 12 bin şoför ile hizmet vermeye devam ettiğini açıklayan Walmart, müşterilerden gelen tüm zamanların en yüksek talebini karşılamak için işe alımlara devam ediyor. Daha iyi hizmet verebilmek için işe yeni başlayacak sürücülerin ortalama maaşını artıran Walmart, yıllık maaşları yaklaşık 88 bin dolardan 95 ila 110 bin dolar aralığına (1 milyon 400 bin - 1 milyon 600 bin TL) yükselttiğini duyurdu.

"İŞE ALIM YAPMAYA DEVAM ETMEMİZE YARDIMCI OLACAK"

Walmart'ın malları mağazalara ve e-ticaret depolarına ulaştırmak, ayrıca müşterilerin çevrimiçi siparişlerine yönelik artan talebi karşılamak için her geçen gün yeni sürücüye ihtiyacı olduğu bildirilirken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Walmart sözcüsü, "Müşterilerden gelen tüm zamanların en yüksek talebini karşılamak için, son maaş artışı agresif bir şekilde işe alım yapmaya devam etmemize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan taşımacılık faaliyetlerinin ardından geçtiğimiz yıl dünya çapında kamyon taşımacılığı sektörü 80 bin sürücü açığı olduğunu duyurmuştu.

Dünya e-Ticaret devleri Türkiye’ye geliyor Türkiye’nin ilk ve tek e-Ticaret fuarı olan WORLD ECOM EXPO için geri sayım başladı. 29-30-31 Mart tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenecek olan fuar, 35 ülkeden dünya devlerini Türk firmalarla buluşturacak.

Yargıtay'dan emsal 'e-ticaret' kararı Yargıtay, emsal bir karara daha imza atarak internet alışverişlerinde malın ayıplı olması durumunda aracı durumundaki hizmet sağlayıcının sorumluluğu olmadığına karar verdi.