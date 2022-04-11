Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Kursk bölgesindeki halk, Ukrayna’ya işgale giden Rus konvoyunu alkışlar ve tezahüratlarla uğurladı. Rus tankları ve zırhlı araçları ilerlerken yolun iki tarafından toplanan siviller Rusya bayrakları sallayarak askerleri selamladı. Görüntüleri yayımlayan Ukrayna Milli Savunma Bakanlığı, “Bu, sadece (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in değil Rusların da savaşı. Hep Rusya’ya karşı yapılan yaptırımlardan sıradan Rusların etkilenmemesi gerektiği ifade edilir.

"PUTİN'İN DEĞİL RUSLARIN SAVAŞI"

Bu video, Kursk bölgesindeki halkın, Ukraynalıları öldürme, onları soyma ve onlara tecavüz etmeye giden Rus askerlerini nasıl da mutlu bir şekilde uğurladıklarını gösteriyor” açıklamasını yaptı. Bazı Rusların da kıyafetlerinin arkasında SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yazısı görüldü.

Ukrayna'ya ağır darbe! Rusya duyurdu: Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bir Avrupa ülkesi tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini açıkladı. Konaşenkov, savaşın son durumunu da paylaştı.Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 47 gündür devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşa yönelik son durumu paylaştı.