Türkiye Gazetesi

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması sorulan Borrell, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret neticesinde Rus güçlerin Donbas'a yöneldiğini gözlemlediğini aktardı.

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de katılacak.

Bayraktar TB2 çok yakında Avrupa Birliği semalarında: Bu yıl teslim edilecek Türk savunma sanayisinin dünyada en çok ses getiren ürünü olan Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, bu yılın sonunda Avrupa Birliği semalarında uçacak. 2021 yılında 24 adet Bayraktar TB2 için Türkiye ile anlaşma imzalayan Polonya, SİHA'ların bu sonbaharda kendilerine teslim edileceğini açıkladı.

İspanya: Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa Birliğinde bulunan hiçbir ülkenin savaşa hazırlanmadığını açıkladı.