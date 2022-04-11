Türkiye Gazetesi

Moldova ve Gürcistan’ın AB'ye üyelik sürecinde ilk adım atıldı. Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli AB’ye giriş anketini verdiğini duyurdu. Oliver, “İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz” dedi.

ZELENSKİY'E DE AB'YE GİRİŞ ANKETİ VERİLMİŞTİ

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 8 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e AB’ye giriş anketini vermişti. Zelenskiy, ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini aktarmıştı.

Ukrayna adım adım AB'ye: Süreç başladı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi. Von der Leyen, Zelenskiy'e hitabında, "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir." dedi.

"Türkiye AB'ye alınsa Avrupa'nın en büyük üçüncü ekonomisi olur" İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması halinde Almanya ve İtalya'nın ardından bölgenin en büyük üçüncü ekonomisi olacağını söyledi. Manzini, bu fırsatın halen mevcut olduğunu vurguladı.