Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünyanın en büyük sanayi şehirlerinden Şanghay, Covid-19 yüzünden kâbusu yaşıyor. Artan vaka sayıları sebebiyle çaresiz kalan Çin hükûmeti, salgını daha fazla kontrolden çıkmadan önce durdurmak için milyonlarca insana karantina uyguladı. Açlıktan ölmek üzere olan sakinler, Çin Komünist Partisinin üç haftadan fazla bir süredir uyguladığı acımasız “Sıfır Covid” karantinasına karşı isyan etmeye başlayınca Şanghay’da ayaklanmalar patlak verdi. Milyonlarca insanın karnını doyurmak için mücadele ettiğine dair haberler, ilaca ulaşamayan yaşlılar, sosyal medyada patlak veren küçük ayaklanmaların videoları dolaşıyor. Weibo’da yayınlanan çok sayıda videoda bölge sakinlerinin gıda kolilerini yağmaladığı, bariyerleri aşmaya çalıştıkları, Covid engelleme çalışanları ile çatıştığı görüldü. Yaklaşık 26 milyon insanın yaşadığı Şanghay’daki salgın, 2020’nin başında Wuhan’daki ilk karantinadan bu yana Asya ülkesindeki en şiddetli salgın olarak kabul ediliyor.

193 MİLYON İNSAN KARANTİNADA

Şehir genelinde sokağa çıkma yasağının süresi yok. Günlük toplu testler zorunlu ve pozitif çıkan herkes karantina merkezine götürülüyor. Şehirdeki kedi ve köpekler de virüs yaydıkları gerekçesiyle toplatılıyor. Şanghay’da yaşayan Amerikalı avukat Jared T Nelson, dükkânların ve dağıtım şirketlerinin hükûmetin baskıları sonucu çöktüğünü, et ve yumurta teslimatı yapılamadığını belirtti. Çin, tam aşılama oranı yüzde 90’a yaklaşmasına rağmen, sıfır Covid stratejisinde ısrar eden birkaç ülkeden biri. 23 şehirde 193 milyonluk bir nüfus tamamen karantina altında. Çinli yetkililere göre ülkenin çoğu gibi, Şanghay da BA.2 Covid-19 dalgalanmalarının patlak vermesine kurban gitti. BA.2, Omicron’un daha bulaşıcı bir alt varyantı olarak kabul ediliyor. Şu anda, Şanghay, ülkedeki yeni teşhis edilen vakaların %87’sini oluşturuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, pandeminin ivmesini mümkün olduğunca çabuk azaltma çağrısı yaptı. Hükûmet şu anda daha iyi çözümler üretemediği için katı karantina kuralları uyguluyor. Ancak Çin, Omicron dalgasıyla savaşırken bazı gerçekleri de göz önünde bulundurmak zorunda. Ülkede 60 yaş üstü 52 milyondan fazla insan henüz aşı alabilmiş değil. 60-69 yaş arası kişilerin sadece %56,4’ü, 70-79 yaş arası kişilerin ise %48,4’ü aşılı. Çinli sağlık yetkilileri ayrıca, biri BA.1’den, diğeri BA.2’den türeyen ve Çin veya uluslararası veri tabanlarındaki herhangi bir diziyle eşleşmeyen iki yeni Omicron alt varyantı keşfetti. Her alt değişken yalnızca bir kişide keşfedildi ve vakaların izole olaylar mı yoksa daha önemli bulgular mı olduğu açık değil.

DEPOLAR YAĞMALANIYOR

Sky News’ta yer alan habere göre, Şanghay’da bir depo yüzlerce kişi tarafından yağmalandı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerde güvenlik güçlerinin kalabalığı durduramadığı görüldü. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen sadece Şanghay’da son 24 saatte 26 bin vaka kayıtlara geçti. Ülkenin dört bir yanından iki bin asker ve 38 bin sağlık çalışanı takviye olarak Şanghay’a gönderildi.

Şanghay'da pencerelere çıkıp çığlık çığlığa bağırdılar! Çin'in 'Sıfır vaka' politikası açlığa sürüklüyor Çin’in başkenti Şanghay’da hükümetin uyguladığı Covid-19 tedbirleri nedeniyle kapanma yaşanıyor. İhtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken halk, tepkisini pencerelere çıkıp çığlıklar atarak gösterdi.