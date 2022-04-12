Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Zelenskiy, savaşın 47.gününü değerlendirdiği video mesajında, Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna’nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zelenskiy, “İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem.” dedi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

‘SAVAŞ SUÇU KABUL EDİLMELİ’

Zelenskiy, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, “Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır.” diye konuştu.

‘MARİUPOL’DE KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİRLER’

Ayrıca Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Zelenskiy, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Çeçen lider Kadirov, 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e savaşmaya gönderdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 35. güne girilirken, Rus lider Putin'e verdiği destekle tanınan Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz bir hamle daha geldi. 12 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki oğlu Adam'ı şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de savaşmaya gönderen Kadirov, oğlunun başarıyı ve silah arkadaşlarının ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmesini istediğini belirtti.

Putin’in en çok istediği şehir! Mariupol neden önemli? Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın saldırıları pek çok kentte büyük tahribata yol açtı. Ama en fazla yıkımın yaşandığı yerlerden biri hiç şüphesiz Mariupol kenti oldu. Kentin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri yaşanan hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Rus saldırısı sonrası Mariupol hayalet şehre döndü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 29. güne girdi. Rusya’nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna’nın Mariupol şehrinden yansıyan görüntülerde, yıkılmış elektrik direkleri ve ağır hasar görmüş binalar dikkat çekti.