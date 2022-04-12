Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Rusya’nın yeni hedefinin Donbas olduğu bildirildi. Ukrayna’dan yapılan yazılı açıklamada “Rusya Donbas'ta yeni bir saldırıya hazırlanıyor, tanklar ilerleyişe geçti" denildi.

Rusya’nın Kiev’i düşürmek için başlattığı ilerleme planı henüz sonuçlanmadı. Geçtiğimiz günlerde Rus ordsunun 13 kilometrelik konvoy oluşturduğu uydu görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesi yetkilileri, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söyledi.

ASKER SAYISINI ARTIRABİLİR

Rusya’nın Donbas bölgesinde 40 bin askeri bulunuyor ve bu sayıyı iki veya üç katına çıkarması bekleniyor. Putin, Ukrayna’nın doğusundaki savaşın yönetimini, daha evvel Suriye’de görev yapan General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da çatışmaların önümüzdeki haftalarda artacağını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının güneydeki Herson ve Mikolaiv etrafında da çatışmalar yaşandığı bildirildi.

PUTİN’DEN ‘9 MAYIS’ EMRİ

Batı merkezli istihbarat raporlarına göre, Moskova’nın 9 Mayıs tarihine odaklandığı iddia ediliyor. Raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı. Ukrayna'daki birçok bölgeyi hedef alan Rusya'ya ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından vuruldu.

Donbass bölgesinde bulunan ve havaya uçurulan mühimmat deposunun görüntülerini paylaşarak açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus işgalciler sivil yerleşim alanlarını vurarak insanları öldürmek için mühimmat depoladı. Doğu Operasyon Taktik Grubu bunu gördü ve büyük kalibreli topçu atışlarıyla vurdu. Düşmanlara ölüm yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu büyük saldırı için Donbass'a yığınak yapıyor Kiev’i kuşatma girişiminde başarısız olan Rus birlikler, Donbass’a sevk edildi. Binlerce Ukrayna askeri de aynı hatta mevzilendi.

Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas mesajı: Görüşmeye hazırım Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 27 gündür devam ediyor. Rus Haber Ajansı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin Kırım ve Donbas bölgelerini tanıma konusunda Putin ile görüşmeye hazır olduğunu yazdı.

Rusya gizli belgeleri ifşa etti! Ukrayna Donbas’a saldıracak iddiası Rusya ve Ukrayna savaşında 14’üncü geride kaldı. Bölgede çatışmalar devam ederken, ortaya birçok iddia atılıyor. Bunlardan biride Ukrayna'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a saldırmaya hazırlandığı iddiası. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını iddia ederek gizli belgeleri açıkladı.