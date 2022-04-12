Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Mariupol kentinden gelen haberler dünyayı alarma geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Ukraynalı siyasetçi Ivanna Klympush, Rus güçlerinin Mariupol’de “Bilinmeyen bir madde” kullandığı ve insanların nefes almakta zorlandığını söylediler. Klympush ise “Bu muhtemelen kimyasal silah” paylaşımında bulundu.

RUS GÜÇLERİ KİMYASAL SİLAHA BAŞVURDU

Bölgeden gelen korkunç haberlerin ardından Ukrayna’nın Özel Harekat Taburu Azak ise, Rus birliklerinin insansız hava araçları ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." denildi. Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

“KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Ukrayna tarafından gelen açıklamalarının ardından ABD ve İngiltere’den cevap geldi. ABD Sacunma Bakanlığı (Pentagon) konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Sosyal medyada Rus güçlerinin Mariupol'de kimyasal silah gönderdiğine dair iddiaların farkındayız. Şu an için bunların doğruluğunu onaylayamayız fakat yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Kirby, "Eğer bu iddialar doğruysa derin endişe kaynağı ve Rusya'nın biber gazını kimyasal unsurlarla karıştırmasından endişe duyuyoruz" dedi.

“PUTİN’İ VE REJİMİNİ SORUMLU TUTACAĞIZ”

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. İngiltere Bakanı Lizz Truss tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Mariupol'de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız" denildi.

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