Türkiye Gazetesi

Yerel basında yer alan haberlere göre Şahbaz Şerif, başbakan seçilmesinin ardından ilk konuşmasını mecliste gerçekleştirdi. Şerif konuşmasında İmran Han hükümetinin dış politikasını eleştirerek Pakistan’ın stratejik partnerleri tarafından terk edildiği ve Keşmir meselesinde dostlarının sessiz kaldığını hatırlattı.

ŞAHBAZ ŞERİF’TEN DOST AÇIKLAMASI

Çin’in Pakistan’ın iyi ve kötü günde partneri olduğunu söyleyen Şerif, Pekin ile iyi ilişkilere sahip olmanın önemine dikkat çekti. Şerif, İmran Han hükümetinde Çin ile Pakistan arasındaki dostluğu zayıflatma girişiminde bulunduğunu belirterek kimsenin Çin-Pakistan dostluğunu koparamayacağının altını çizdi.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) daha ileriye taşınacağını ve projelerin daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Şerif, Pekin ile İslamabad arasındaki ilişkilerin ilelebet süreceğini kaydetti. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İran ile de iyi ilişkilere sahip olmanın önemine vurgu yaptı ve ABD ile ilişkilerin eşitlik temelinde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“ANKARA DAİMA İSLAMABAD’IN YANINDA”

"Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu" ifade eden Şerif, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi. Şerif, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli derecede ilerlediğini vurgulayarak, "Keşmir meselesinde Türkiye daima Pakistan’ın ve Keşmir halkının arkasında durdu. Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı." dedi.

“PAKİSTAN İÇİN BÜYÜK BİR GÜN”

İmran Han hükümetinin düşürülmesini ve başbakan seçilmesini Pakistan için büyük bir gün olarak nitelendiren Şerif, bir önceki hükümetin yasal yollardan gönderildiğini belirtti. Şerif, İmran Han'ın bahsettiği tehdit mektubunu "yalan" olarak nitelendirerek, meclis güvenlik komitesinde konuyla ilgili kamera önünde toplantı gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti.

“KOMPLOYA DAİR KANIT BULUNURSA GÖREVİ BIRAKIRIM”

Milletin gerçekleri bilmesi gerektiğini aktaran Şerif, yabancı komploya dair bir kanıt bulunduğu takdirde görevini bırakacağını ifade etti. Mecliste bugün gerçekleştirilen seçimde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy almış ve ülkenin 23. Başbakanı seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. 9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

Pakistan Meclis Başkanı: Bu da bizim 15 Temmuz’umuz Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşmesinin ardından gazetemize konuşan Pakistan Meclis başkanı Asad Kayser, “Şu an maruz kaldığımız illegal müdahale ile Türkiye’nin 15 Temmuz’u arasındaki tek fark; bize Meclis’i kullanarak komplo kurdular. Türkiye’ye ise ordu içerisinden satın alınan isimleri kullanmışlardı. Yani sadece piyonlar farklı” dedi.