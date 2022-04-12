Türkiye Gazetesi

Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya'ya karşı Alman Nazilerle iş birliği yaptıkları iddiasıyla Kafkasya’da yarım milyon kişiyi son derece elverişsiz şartlarda Sibirya ve Orta Asya'ya sürgüne göndermiş, çok sayıda kişi daha yolculuk sırasında hayatını kaybetmişti.

Şubat 1944’teki olay, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.

STALİN'İN İZİNDEN GİDİYOR

Sovyetler Birliği’ni ihya hevesleri içinde olduğu görülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna’da Stalin’in izinden gidiyor.

Kremlin belgelerine göre 100.000 civarında Ukraynalı, işgalci Rusya askerleri tarafından memleketlerinden alındı ve otobüslerle ülke dışına çıkarıldı.

Belgeler, Ukraynalı mültecilerin saatler süren sorgulamadan sonra Çeçenistan, İnguşetya ve Dağıstan gibi Kafkas bölgelerine gönderildiğini gösteriyor.

KUZEY KUTBUNA GÖNDERİLENLER DE VAR

İngiltere’de “i” haber kurumu tarafından yayımlanan ve 95.739 kişinin ülkedeki uzak bölgelere taşınmasını öngören kararnameye göre bazı mülteciler de Sibirya’ya hatta kuzey kutbuna gönderilmiş. Rusya’nın Japonya’nın kuzeyindeki Sahalin adası, ülkenin doğudaki en uzak noktası Magadan ve en kuzeybatısındaki Murmansk da mültecilerin gönderildiği yerler arasında.

GİDECEK YERLERİ OLMADIĞI İÇİN GÖTÜRÜLMÜŞLER

Kremlin, bombardımanlardan kaçmak için Mariupol gibi şehirlerden kaçan Ukraynalıların, “gidecek yerleri olmadığı için” Rusya’ya götürüldüğünü iddia ediyor.

Ukrayna cephesinden korkunç iddia! Rus birlikleri İHA’larla sivillere zehirli madde attı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 48. gününde Mariupol'den gelen haberler dünyayı kırmızı alarma geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya askeri güçlerinin Mariupol'de kimyasal silah kullandıklarını belirterek, bölgedeki insanların nefes almakta zorlandıklarını söyledi. Zelenski’nin bu açıklamalarının ardından Azak taburu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Rusların İHA'larla sivillerin üzerine zehirli madde attığını paylaştı.

Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.

Rusya, Ukrayna işgalinin asıl sebebini paylaştı: ABD ve Batı hegomonyasını sonlandırmak Russya Dışişleir Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi. Lavrov, söz konusu hegemonyanın uluslararası hukukun ağır ihlalleriyle inşa edildiğine dikkati çekti.