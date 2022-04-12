İngiliz hükümeti, karantina döneminde katıldıkları partilerle gündeme gelen Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesileceğini açıkladı.
Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak
Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.
Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.