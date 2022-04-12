Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında soruları cevaplandırdı.Kirby konuşmasında, kimyasal silah konusundaki iddiayı kamuoyu ile paylaşmak ve kaygılarını ifade etmek konusunda haklı nedenleri olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve analiz ediyoruz. Şu ya da bu şekilde kesin bir sonuca sahip değiliz." dedi.

"ŞU AN KESİN BİR SONUCA SAHİP DEĞİLİZ"

Sözcü, "Bu savaşın icrasında, protestoları kontrol etmek için kullanılan maddelere kimyasal karıştırmak suretiyle daha büyük bir kimyasal saldırıyı maskeleme taktiği söz konusu olabilir. Bu, Rusya geçmişte kimyasal silah kullanmada oldukça istekli olmasına rağmen Rusya'nın kimyasal silahla ilgili geçmişinden ziyade Ukrayna ile ilgili, Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili topladığımız bilgilerin mozaiğinden geliyor." diye konuştu.

Ellerindeki bilgileri gözden geçirdiklerini kaydeden Kirby, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve analiz ediyoruz. Şu ya da bu şekilde kesin bir sonuca sahip değiliz." dedi.

Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in gün içinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile telefonda görüştüğünü ve Reznikov'un savaş ve sahadaki durum konusunda değerlendirmelerini paylaştığını ifade etti.

RUSYA DONBAS BÖLGESİNE YIĞINAK YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, gün içinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, savaşla ilgili yaptığı bilgilendirmede Rusya'nın Donbas bölgesine yığınak yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yetkili, Rusya'ya ait askeri bir konvoyun Ukrayna'nın İzum kentine doğru ilerlediğini ve kentin 60 kilometre kuzeyinde olduğunu belirtti.

Konvoyun nihai hedefini bilmediğini ifade eden yetkili, "Bazı komuta ve kontrol adaları, bazı destek unsurlarını içeriyor ve ayrıca bunun ikmal için tasarlandığını düşünüyoruz." dedi.

Yetkili, Rusya'nın, Ukrayna savaşında görevlendirdiği askeri gücün yüzde 80'inden biraz fazlasını hala koruduğunu belirtti.

Zelenskiy'den 'kimyasal silah' iddiası: Mariupol'de kullanacaklar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Rusya’nın Mariupol’de kimyasal silah kullanabileceğini söyleyen Zelenskiy “Bunu çok ciddiye alıyoruz.” dedi.

Ukrayna'dan tedirgin eden 'kimyasal silah' açıklaması: Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz Ukrayna topraklarında beklenen ilerleyişi gösteremeyen Rus ordusunun kimyasal silahlara başvuracağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtıyor olabileceğini belirten Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rus askerlerinin kimyasal silahtan korunmak için şimdiden antidot aldıklarını söyleyerek, "Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz çünkü tüm kırmızı çizgileri geçtiler" dedi.

Putin'den kimyasal silah hamlesi! NATO kırmızı alarm verdi... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinin 16'ncı gününde Rusya'nın kimyasal silah kullanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İki gündür manşetlerde konu olan kimyasal silah iddiası, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çıkan iddialar üzerine açıklamalarda bulunan İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey kimyasal silahların kırmızı çizgi olduğuna dikkat çekti ve böyle bir durumda NATO'nun tavrının değişebileceğini söyledi. Savaşa katılmayacağını belirten NATO çatışmaya müdahil olmak zorunda kalırsa savaşta tüm dengeler değişebilir.

ABD'den korkutan 'Rusya' uyarısı: Kimyasal silah kullanabilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu.