Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa'da, ülkede son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve son 41 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

"ENFLASYONUN YÜZDE 70'İ AKARYAKIT VE GIDA KAYNAKLI"

Ülkedeki fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Biden, "Ukrayna işgalinin tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırmasından etkilendik. Dünyanın en büyük tahıl üreticisi olan Çin, Rusya ve Ukrayna eskisi gibi üretmiyor. Bu nedenle de her şeyin fiyatı artıyor. Bugünkü açıklanan enflasyonun yüzde 70'inin akaryakıt ve gıda fiyatlarından kaynaklandığını gördük." diye konuştu.

İLK KEZ 'SOYKIRIM' DEDİ

Biden, enflasyonun etkilerinin azaltılması için Kongre ile çalıştıklarını ifade ederek, enflasyonu "Putin'in fiyat artışı" olarak nitelendirdi.

Tüm dünyadaki ve ABD'deki akaryakıt fiyatlarının azaltılması için stratejik petrol rezervlerinden her gün 1 milyon varil petrolü piyasaya sürdüklerini ve diğer ülkelerin de benzeri adımlar attığını dile getiren Biden, "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün (Putin) savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.

Daha önce Buça'da yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, bu sözleriyle Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.

Johnson ve Biden Ukrayna'ya yardımı görüştü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya desteği görüştü.

Biden'dan benzin fiyatlarını düşürecek hamle: Etanollü yakıt satışlarına izin ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak için yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceğini duyurdu.

Biden'a olay sözler: Bunamış yaşlı adam Kuzey Kore medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi. Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD’nin geleceği kasvetli" denildi.

ABD Kongresinden Biden'a mektup: Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 verin ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya yardımların sürmesi için mektup yazdı. Mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiği vurgulandı.