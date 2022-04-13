Türkiye Gazetesi

"Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Steinmeier'i reddetti. Alman medyasında bu durum 'diplomatik skandal' olarak nitelendirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier, Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ziyaretinin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Kiev'i ziyaret etmek istedi fakat bu istek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildi.

Steinmeier, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya, Litvanya ve Letonya'dan meslektaşlarımızla yarın Kiev'e giderek, Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya güçlü bir dayanışma sinyali götürmeyi hedefliyorduk. Ben buna hazırdım. Ancak anlaşılan Kiev beni istemiyor, bunu kabul etmek zorundayım.''

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Kiev'i ziyaret etmek istedi fakat bu istek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildi.

"DİPLOMATİK SKANDAL"

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.

Steinmeier'in Kiev açıklaması Alman medyasında flaş haber olarak geçilirken, Ukrayna ve Almanya arasında "diplomatik skandal" olarak tanımlandı.

Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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