Türkiye Gazetesi

Bulgaristan Sağlık Bakanı Asena Serbezova, bugünden itibaren Türkiye, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır’dan gelenlerin Covid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi. Sebzova kararnameyle ülkedeki çeşitli uluslararası çalışmalara katılacak NATO ülkelerinden gelen müttefiklerinden de Covid-19 aşı sertifikası göstermek zorunda olmayacaklarını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ SAĞLIK DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Bulgaristan’da ilan edilen ‘Olağanüstü Salgın Durumu’ 1 Nisan itibariyle iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 6,52 milyonluk ülkede son 24 saatte 886 yeni vaka kaydedildi, 10 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana Bulgaristan’da toplam 36 bin 740 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son durumu açıkladı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son duruma ilişkin bilgi verdi. Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında Covid hastası olmadığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında “Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın” ifadelerini kullandı.