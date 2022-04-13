Türkiye Gazetesi

Tüm dünya haftalardır Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın bir diğer köşesinde kritik bir gelişme yaşandı. Çin işgaline karşı hazırlık yapan ada ülkesi Tayvan yönetimi, halka el kitabı dağıttı. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre Tayvan’da Çin işgaline nasıl hazırlanılacağına dair önerilerin yer aldığı 28 sayfalık hayatta kalma rehberi dağıtıldı.

HALKA HAYATTA KALMA REHBERİ DAĞITILDI

Haberde Tayvan ordusunun ilk kez böyle bir el kitabı yayınladığı belirtildi. Haliyle bu hamle ‘savaşa hazırlık’ olarak yorumlandı. Pekin yönetiminin benimsediği ‘Tek Çin’ ilkesine göre 24 milyon nüfuslu Tayvan’da Çin toprakları kabul ediliyor. Tayvan’ın kritik hamlesi sonrası ilk açıklama Savunma Bakanlığı sözcüsünden geldi. Sözcü Sun Li-fang, 28 sayfalık rehberin 'halkın bir askeri kriz veya doğal afette acil müdahale kılavuzu olarak kullanabileceği' bilgiler içerdiğini söyledi.

Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.