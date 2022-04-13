Rusya-Ukrayna savaşı 49. günde devam ediyor. Rus ordusu Kiev çevresinden çekilirken, geriye enkaz bıraktı. Kiev bölgesinde yer alan Makariv'de Rus ordusunun arkasında bıraktığı korkunç manzara havadan görüntülendi.
Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye enkaz yığını kaldı
Yerleşim yerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda evin yıkıldığı, hemen hemen her evin savaşın ağır izlerini taşıdığı göze çarptı.
Kiev bölgesinde yer alan Makariv'de Rus ordusunun arkasında bıraktığı korkunç manzara havadan görüntülendi.
Rus askerleri yerle bir etti! Gostomel'den geriye enkaz kaldı
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.
Rus güçleri Mariupol'de okul vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı Rus ordusunun Ukrayna’da sığınak olarak kullanılan okulu vurması sonucu 400 kişi enkaz altında kaldı.