Türkiye Gazetesi

ABD başkanı Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada, "Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalıştığının giderek daha net hale geldiğini" belirtmişti. Ancak Emmanuel Macron, liderlerin kullandıkları dile dikkat etmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ‘soykırım’ olarak nitelemeyi reddetti. Macron, açıklamasında, “Rusya'nın tek taraflı olarak en acımasız savaşı başlattığını, savaş suçlarının Rus ordusu tarafından işlendiğinin artık tespit edildiğini ve sorumluların bulunup adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyleyebilirim" dedi.

The Guardian’ın haberine göre, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, Estonya milletvekillerine ‘kanıt sunmadan’ Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombaları kullandığını ileri sürdü. Mariupol'deki Ukrayna kuvvetleri, bir insansız hava aracının şehre zehirli bir madde attığını söyledi. Ancak Rusya'nın yasaklı kimyasal silah kullandığı iddiaları bağımsız uzmanlar tarafından henüz doğrulanmadı.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Rus birlikleri, sert direniş ve lojistik sorunlarla karşılaşarak Kiev çevresinden büyük ölçüde çekilirken, batılı yetkililer ve analistler işgal kuvvetlerinin doğuda büyük bir taarruza hazırlandığını söylüyor. Askeri uzmanlar, yerel destek, lojistik, bölgedeki arazi ve Moskova'nın yeni atadığı general Aleksandr Dvornikov'un işgali hızlandıracağını düşünüyor.

Rusya'nın Kiev çevresinden geri çekilmesiyle katledilen çok sayıda sivilin de tespiti başladı. Kiev bölge polis şefi bugün yaptığı açıklamada, başkent çevresinde 720 ceset bulunduğunu ve 200'den fazla kayıp olduğunu söyledi. Moskova tüm vahşet iddialarını reddetti ve Vladimir Putin raporları 'sahte' olarak tanımladı.

Zelenskiy Rusya'nın fosfor bombası kullandığını bir kez daha iddia etti! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,Estonya Parlamentosu’nda konuştu. Zelenskiy bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombaları kullandığını iddia etti.

Zelenskiy’den Rusya’ya esir değişimi teklifi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve bugün gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi.