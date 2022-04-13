Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 49. gün geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle sürerken, birçok yaptırımla karşı akrşıya kalarak ekonoik kıskaca alınmaya çalışılan Rusya'dan bir karşı hamle daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresinin 398 üyesine ve 87 Kanadalı senatöre yaptırım kararı aldığını duyurdu.

LİSTE LİSTE AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Mart'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini Rusya karşıtı yaptırımlara dahil ettiği hatırlatıldı.

Mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin 398 üyesi hakkında yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye de yer verildi.

KANADALI SENATÖRLER HEDEF ALINDI

Bununla birlikte bakanlıktan, mütekabiliyet esası gereğince 87 Kanadalı senatör hakkında yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Kanada yönetiminin, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerine giriş yasağı da dahil olmak üzere yaptırım kararı aldığı anımsatılan açıklamada, "Karşılıklılık temelinde, Kanada Parlamentosunun görevdeki senatörlerine karşı yaptırım kararı alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Kanadalı senatörlerin isim listesi yayımlandı.

ÇEKYALI BİR DİPLOMAT İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Açıklamada ayrıca geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve söz konusu diplomatın 16 Nisan'da gün sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği ifade edildi. ​​​​​​​

Japonya’dan Putin’in kızlarına yaptırım Japonya, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının da içinde bulunduğu 398 kişinin mal varlığını dondurdu.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar masada Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.

AB'den Rusya'ya enerji yaptırımı! Kömür ithalatı yasaklandı Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

İngiltere'den, Putin'in kızlarına yaptırım İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızını yaptırım listesine ekledi.

AB'den Putin'i kızdıracak hamle! Yeni yaptırımlarda kızları da hedefte... Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlar yetersiz kalıyor. Rus güçleri, Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürüyor. ABD, Batılı devletlerin ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı ve yeni yaptırımlar kapsamında, Putin’in iki kızının da yaptırımların hedefinde olduğu iddia edildi.

ABD açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırımlar kapıda Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.