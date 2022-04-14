Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 50’nci gününde, Rus ordusunun hedefindeki Mariupol’de can kayıpları artmaya devam ediyor. Mariupol’deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise “Askerlerimiz kendilerinden on kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor. Sosyal medyada yer alan bilgilerden daha fazla şey biliyoruz. Silahlı Kuvvetler olarak oradaki askerlerimize yardım etmek için her yolu deniyoruz. Ancak bu planlarımız hakkında konuşamayız” dedi.

CEPHANELERİ TÜKENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov “Mariupol şehrinde 36. Deniz Tugayına bağlı 1.026 Ukraynalı asker teslim oldu. Bunların arasında 162 subayın yanı sıra 47 kadın asker de yer alıyor” dedi.

36. Deniz Tugayında gönüllü olan İngiliz asker Aiden Aslin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yiyecek ve silahlarının tükendiğini belirterek “Mariupol’ü savunmak için elimizden geleni yaptık ama Rus güçlerine teslim olmaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da savaş tecrübesi olan, ancak uygun düzeyde eğitim almamış erlerin sıkıyönetim döneminde çavuş veya başçavuş olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

DOĞUYA SEVKİYAT ARTTI

Bu arada Rus güçleri, Ukrayna’nın doğusuna sevkiyatı artırdı. Hem Rusya hem de Ukrayna içerisinden gelen yaklaşık 200 araçlık tank ve obüslerin de bulunduğu konvoyun, çatışma hattına doğru ilerlemesi uydu görüntülerine yansıdı.

Rusya’dan Ukrayna’ya korkutan tehdit: Kiev'i vururuz Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne süren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, söz konusu sabotajların devam etmesi halinde Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerinin vurulacağı yönünde gözdağı verdi.