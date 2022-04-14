Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta ABD bir kez daha Ukrayna’ya yardım yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelenskiy'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim." ifadesini kullandı. Biden, yardım paketi içerisinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.

Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli bir şekilde kullandığını belirten Biden, "Rusya Donbas bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, Ukrayna'ya kendini savunacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

Yardım paketi içerisinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.

SAVUNMA DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Biden, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna gelecekte yapılacak saldırılara Ukrayna'nın da yanıt vermesini sağlamak istediklerini belirterek, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.

ABD’NİN UKRAYNA’YA YARDIMI 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD'nin ve ortaklarının Ukrayna'ya verdiği desteğin kritik önemde olduğunun altını çizen Biden, "Bu yardımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasını sağladı. Şimdi eli kolu bağlı duramayız. Zelenskiy'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim." mesajını paylaştı.

Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.

ABD Ukrayna'ya uçak gönderecek mi? Biden'dan 3. Dünya Savaşı yorumu Biden, Ukrayna'ya Rusya savaşı sürecinden gerekli destek ve yardımları yapacaklarını söyleyerek, ABD'lilerin kullandığı uçakları göndermenin ise 3. Dünya Savaşı olacağını belirterek doğru olamdığını savundu.

ABD Ukrayna'ya tanksavar gönderecek ABD- Rusya ilişkilerinde kritik gelişme. ABD Ukrayna'ya tanksavar savunma silahları göndermeyi planlıyor. Rusya'dan gelen ilk açıklama, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov'un "ABD çizgiyi aştı" ifadesi oldu.