Türkiye Gazetesi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, FSB'nın Medvedçuk'u Transdinyester bölgesi üzerinden Moskova'ya götürmeyi planladığını kaydederek, "Biz sadece Medvedçuk ile karşı karşıya değildik. Karşı tarafta Putin'in yakınını yurt dışına götürmeyi amaçlayan, adı FSB olan çok güçlü bir düşman vardı." dedi.

Bakanov, FSB'nin bu planı hayata geçirmek için Ukrayna'daki suç çeteleri liderleri ile kolluk kuvvetlerin yozlaşmış yetkililerini de kullanmaya çalıştığını dile getirerek, FSB'nin bu planı gizlemek için yanlış bilgiler yaydığını ve böylece Ukrayna güvenlik birimlerini yanlış yöne yönlendirmek istediğini aktardı.

'ADİL ŞEKİLDE YARGILACAK'

Medvedçuk'un bir Ukrayna askeri gibi yine Ukrayna emniyet görevlilerinin refakatinde Ukrayna sınırına kadar getirilmesi ve oradan ise bir tekneye bindirilerek diğer bir ülkeye götürülmesinin planlandığını vurgulayan Bakanov, Medvedçuk'un götürülmek üzere yoldayken SBU tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandığını belirtti. Bakanov, Medvedçuk'un mahkemeye çıkarılacağını ve adil şekilde yargılanacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Putin'e yakınlığı ile bilinen Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değiştirmeyi önermişti.

Putin'e yakınlığıyla tanınan, ana muhalefet Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri Viktor Medvedçuk, gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değiştirmeyi önermişti.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Oksana Marçenko, kişisel Youtube hesabından bir mesaj yayınladı. "Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şeyi, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırızı. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum."

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek yardım! Listede helikopter ve top sistemleri var ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.Yardım paketi içerisinde, top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de olacak.

Rusya’dan Ukrayna’ya korkutan tehdit: Kiev'i vururuz Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne süren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, söz konusu sabotajların devam etmesi halinde Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerinin vurulacağı yönünde gözdağı verdi.

