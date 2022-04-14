Türkiye Gazetesi

İngiltere’den ayrılarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, birlikte ilk Avrupa ziyaretini hafta sonu yapacak. Çift, cumartesi günü başlayacak Invictus Games isimli uluslararası spor etkinliğine katılmak için Hollanda’ya gidecek. Sussex dük ve düşesi, Hollanda’da Çok Çok Önemli Kişi (Very Very Important Person VVIP) muamelesi görecek. İngiltere kraliyet ailesine mensup çifte, etkinlikte kendi özel güvenlik ekibi refakat edecek.

HOLLANDA KRALİYET AİLESİ AĞIRLAMAYACAK

Yerel güvenlik görevlileri de ayrıca koruma sağlayacak. Bunlar VVIP olarak tüm kolluk kuvvetleri ve acil servislerle doğrudan bağlantı kurabilecek. İngiliz gazetesi Daily Mirror, çiftin ziyaret öncesinde “düşmanca ortam” durumunda yapılacaklar konusunda eğitim gördüğünü, ayrıca terör saldırısı yaşanması halinde 'detaylı bir çıkarma süreci' hazırlandığını bildirdi. VVIP muamelesi görseler de çift, Hollanda kraliyet ailesi tarafından ağırlanmayacak. Aile, görevlerini terk ederek ülkeden ayrılmaları sebebiyle İngiltere’de tepki gören çifte zeytin dalı uzatmadı.

İngiltere bu iddiayla çalkalanıyor: Prense FETÖ rüşveti Büyük Britanya kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip'in üçüncü çocukları ve ikinci oğulları olan İngiliz Prensi Andrew, son olarak cinsel taciz skandallarıyla gündeme gelmiş tepkiler sonrasında kraliyet ailesindeki birçok unvanından feragat etmişti. Skandallarıyla gündem olan Prens Andrew bu sefer de FETÖ’den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşinden İngiliz pasaportu için 14 milyon TL rüşvet aldığı iddiasıyla gündemde. Prens Andrew’in ayrıca bağış altında rüşvet toplandığı ve neredeyse 600 milyon liralık uluslararası yolsuzluğun bir parçası olmakla suçlanıyor.