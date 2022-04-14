Türkiye Gazetesi

Politico dergisi Beyaz Saray'ın, ABD’nin desteğini bildirmek üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e üst düzey bir heyet göndermeyi planladığını yazdı

Heyette Devlet Başkanı Joe Biden veya Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de olabileceği ifade ediliyor. Ziyaret gerçekleşirse Biden, şimdiye kadar hep telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bu sefer yüz yüze görüşecek.

Amerikalı yetkililer, Biden veya Harris yerine Dışişleri Bakanı Antony Blinken veya Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kiev’e gitmesinin daha yüksek ihtimal olduğunu ifade ettiler.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avusturya, Avrupa Komisyonu, Polonya, Litvanya ve Letonya liderleri Kiev’i ziyaret etmişti.

Beyaz Saray: "ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor" Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceğine yönelik uyarıda bulundu. Psaki, Ukrayna’ya savaş uçağı göndermenin riskli olduğunu söyledi ve ABD’nin bir dünya savaşını önlemeye çabaladığını vurguladı.

Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.