Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan Profesör Dimitris Stathakopoulos, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ara buluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi. Sunucunun “Türkiye’yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?” sorusuna “Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye’nin rolü daha baskın. Artık bir ara bulucu” cevabını verdi.

DOĞU AKDENİZ'İN BÜYÜK GÜCÜ

Profesör, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Libya’dan bir haber okuyordum, Libya hükûmeti Libya’daki Türk askerî varlığının kanuni olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz’in büyük bir gücü hâline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna’daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan’dan daha kârlı çıkacak. Açıklamalarında 12 mil tartışması ve Ege meselesine değinen Yunan Profesör, Türkiye’nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında muhtemel anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını ifade etti. Sunucunun “Yine mi kaybeden biz olacağız?” sorusuna net cevap veren profesör, şu ifadeleri kullandı: Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her hâlükârda (NATO tarafından) böyle kabul edildik.

Dünyadan Türkiye'nin ara buluculuk rolüne övgü Türkiye’nin ara buluculuğu ile Antalya’da düzenlenen tarihî Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının yankıları sürüyor.

Rusya'dan 'Ukrayna krizi' için çağrı: Erdoğan ara bulucu olabilir NATO Dışişleri Bakanları "Ukrayna'ya saldırının bedeli ağır olur" diyerek Rusya'yı uyardı. Moskova'dan gelen iki açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizi için ara buluculuk yapabilir" denildi.