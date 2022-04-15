Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti. Son 8 yıldaki acı bilançoyu da açıklayan Zelenskiy Rusya’nın saldırıları nedeniyle, 14 bin Ukraynalının hayatını kaybettiğini belirtti

“KORKUNÇ VE SONU GELMEYEN SAVAŞ BAŞLATTILAR”

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti.

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rus enerjisi tepkisi: Petrol için kanlı para ödeniyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus petrolü almaya devam eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi. Zelenskiy, "Rus petrolü kanlı para ile ödeniyor" dedi.

Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

Zelenskiy Rusya'nın fosfor bombası kullandığını bir kez daha iddia etti! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,Estonya Parlamentosu’nda konuştu. Zelenskiy bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombaları kullandığını iddia etti.