Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı 24 Şubat’ta başlattığı savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama’da Kiev’deki saldırıların artacağı belirtilirken, gerekçesi de açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 51. gündür devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Batı dünyasından Rusya’ya yönelik yaptırımlarına rağmen henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

‘KİEV’DEKİ FÜZE SALDIRILARI ARTACAK’

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" dedi. Bakanlık açıklamasında, "S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

KİEV'DE KUM TORBALI KORUMA

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Kiev’in kurucuları heykeli, savaştan zarar görmemesi için kum torbalarıyla korumaya alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Savaşın başından bu yaba 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği savaşta, Ukrayna’nın tarihi bina, heykel ve anıtlarını koruma çabası da sürüyor. Başkent Kiev’in önemli merkezlerinden Demokrasi Meydanı’ndaki Kiev’in kurucuları heykeli de hava saldırılarından zarar görmemesi için korumaya alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama’da Kiev’deki saldırıların artacağı belirtilirken, gerekçesi de açıklandı.

Kiev’in kurucusu olduğuna inanılan Kyi, Shchek, Khoriv ve kız kardeşleri Lybid’nin anısına yapılan heykel, itina ile siyah bir bezle sarılıp iple bağlandı. Titiz bir çalışma yürüten iki görevinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu. Etrafına kum torbaları döşenmeye başlanan heykelin bu sayede bir hava saldırısı ya da patlamayı en az zararla atlatması düşünülüyor. Çalışmaların, devasa heykelin tamamen kum torbalarıyla kapatılması planlanıyor.

Politico: Beyaz Saray Kiev'e ziyaret planlıyor ABD Ukrayna’ya destek için üst düzey bir heyeti Kiev’e göndermeyi planlıyor. Heyette Biden ya da Kamala Harris’in de olması bekleniyor.

Rusya’dan Ukrayna’ya korkutan tehdit: Kiev'i vururuz Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne süren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, söz konusu sabotajların devam etmesi halinde Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerinin vurulacağı yönünde gözdağı verdi.