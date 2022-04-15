Türkiye Gazetesi

Fiji Sun’da çıkan haberlere göre, gümrük girişi izni olmadan ülkenin ikinci en büyük kentine demir atan 106 metre uzunluğundaki yatın el konulduğu açıklandı. Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho yaptığı açıklamada, yatın salı günü Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını bildirdi.

325 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Soruşturması devam eden Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatın kaptanı ve mürettebatının yatta gözaltında tutulduğunu belirten Qiliho, "Yat, polis tarafından soruşturma kapsamında arandı." açıklamasında bulundu.

MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yabancı meslektaşlarıyla birlikte çalıştıklarını dile getiren Qiliho, "Vurgulamak istediğimiz bir şey var; bu durum karşısında ne yaptığımızı ve uyguladığımız kanun hükümlerini çok iyi bilmemizdir." ifadesini kullandı. Qiliho, Kerimov'a ait "Amadea" adlı yatın tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra Fiji kıyılarından ayrılacağını kaydetti.

“ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Avrupa Birliği (AB) Pasifik Delegasyonu Başkanı Sujiro Seam, Fiji de dahil olmak üzere, ortak ülkelerle Rus oligarklarının varlıklarına yönelik yaptırımlar konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Seam, "Bu yaptırım rejiminin bir parçası olarak AB sınırları içinde birkaç yat ele geçirildi ve el konuldu. Pasifik dahil olmak üzere konuyu ele almak ve iş birliğini hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

RUSYA’NIN EN ZENGİN 9’UNCU KİŞİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve "Rusya'nın en zengin 9. kişisi" olarak tanımlanan Süleyman Kerimov'un Forbes'e göre 14,5 milyar dolar serveti bulunuyor. "Altın kralı" olduğu ileri sürülen Kerimov, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasıyla ABD, AB ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligarklar listesine alınmıştı.

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