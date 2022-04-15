Türkiye Gazetesi

İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin lideri Rasmus Paludan, polislerin eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgeye geldi. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i önce yere bırakan ırkçı politikacı, ardından ise çakmakla yaktı.

AA'dan alınan bilgiye göre, meydanda toplanan yaklaşık 200 kişi Paludan'a tepki gösterdi. Polise çağrıda bulunan grup, Paludan'ın provakasyonuna izin verilmemesini istedi. Ancak İsveç polisi, grubun çağrısını yerine getirmeyince olay çıktı. Gelişen olaylarda grup, yolu trafiğe kapattı ve polislere taşlarla saldırdı.

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi. Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, "İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim." şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.

Küle dönen evde sadece Kur'an-ı Kerim sağlam kaldı Adana’nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde fırın işçisinin evinde yangın çıktı. Küle dönen evde sadece Kuran-ı Kerim sağlam kalması dikkat çekti.

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