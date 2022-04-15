Türkiye Gazetesi

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, son dönemlerde yaptığı gaflar ve hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor. Sık sık manşetlerde eleştirilerin hedefinde olan Biden, bu sefer yaptığı konuşma sonrası boşlukla el sıkışması gündem oldu.

BOŞLUKLA TOKALAŞTI

ABD Başkanı Biden, dün ülkedeki tedarik zinciri kriziyle ilgili konuşma gerçekleştirdi. 79 yaşındaki Biden, konuşması bittikten sonra arkasına dönerek tokalaşmak için birini aradı. Arkası boş olan Biden’ın eli hava da kaldı. O anda şaşkın gözlerle çevreye bakan Biden, sessizce kürsüden ayrıldı.

SENATÖRDEN İLGİNÇ İDDİA

Biden’ın kürsüdeki görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, 51 yaşındaki Texas Senatörü Cruz da dahil olmak üzere birçok kişi politikacının olası bilişsel sorunlar yaşadığını öne sürdü.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

ABD Başkanı Biden’ın görüntülerine sosyal medyadan yorum yağarken, Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon "Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum çok tuhaf bile bile onun bunadığını mı göstermek istiyorlar?" yazdı. Tennessee'nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck da Biden'ın başkan olmaya uygun olmadığını iddia eden bir yazı paylaştı.

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