Türkiye Gazetesi

2020 yılında Ermenistan’ın Dağlık Karabağ topraklarını işgal etmesi sonrası Azerbaycan’a karşı saldırı başlatmıştı. Savaşta TB2 SİHA’lar gösterdikleri performansla savaşın seyrini değiştirmişti. Aynı şekilde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta önemli rollerde görev alan Bayraktar TB2 SİHA’ları, yine verilen görevlerden başarıyla çıktı. Hatta Ukrayna halkı Bayraktar TB2’ler için şarkı sözleri bile yazdı.

AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ruslara karşı 52 gündür direnemeye çalışan Ukrayna da Bayraktar TB2 SİHA’ların önemi gittikçe artıyor. Türk SİHA’ları hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Ukrayna yetkilileri, övgü dolu sözler kullanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Avrupalı devletlerin çifte standart kullandıklarını belirterek sitem etti. Aliyev, 2020 yılında Ermenistan’a karşı kullanılan Türk SİHA'ları için "ölüm silahı" diyenlerin, şimdi Ukrayna güzellemesi yaptığını belirtti.

“AVRUPA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın çifte standart uyguladıklarını belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Vaktiyle biz topraklarımızı almak istediğimizde, meşhur Bayraktar'ları kullandığımızda bunu 'ölüm silahı' olarak değerlendirdiler. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar'a 'melek' diyorlar. Fark budur, ikili standart budur. Bize karşı adaletsizlik budur." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar anbean kaydedip paylaştı: ‘AKINCI B TİHA orucunu açtı’ Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşunu anbean görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar o anları, "AKINCI B TİHA'da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı." ifadeleriyle yayınladı.

Slovakya Bayraktar TB2'ye talip! Görüşmeler başladı Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Bayraktar Ukrayna direnişinin sembolü oldu! Adına şarkılar yazıldı Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalide bir ay geride kalırken Ukrayna'da direnişin sembolu Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2 oldu. 2019'da Bayraktar TB2'leri satın alan ilk ülke olan Ukrayna, Rus saldırılarına karşı Bayraktar'ları etkin biçimde kullanarak çoğu şehrin kontrolünü yeniden eline aldı. Çok sevilen ve başarısı batılı ülkelerce de çok konuşulan Bayraktar SİHA'lara şarkılar bile yazıldı.