Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında haftalardır yoğun çatışmaların altındaki bölgelerden biri olan Mariupol ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Mariupol’un tüm yerleşim bölgelerinde Ukrayna güçlerinden temizlendiğini söyledi. Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kenti yoğun çatışmaların ardından enkaz yığınına döndü.



Yoğun çatışmaların ardından Mariupol kenti enkaz yığınına döndü.

Rusya’nın açıklamasının doğrulanması durumunda, Moskova yönetimi savaşın başlamasından bugüne kadar ki en büyük kazanımını elde etmiş olacak.

Mariupol’un Rusya’nın kontrolüne girmesi durumunda Kırım ve Donbas arasındaki kara koridoru da güvence altına alınmış olacak.

ZELENSKİY’DEN MARİUPOL AÇIKLAMASI

Mariupol'deki durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin hala Mariupol'u savunmakta olduğunu belirtti ancak birliklerin liman kentinin sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğinin altını çizdi.

RUSYA ŞARTLARINI AÇIKLADI

'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurdu. Aynı açıklamada teslim olması istenilen birliklerden istenilen şartlara da yer verildi. Buna göre, fabrikadaki kalan Ukrayna birlikleri GMT 04.00 ile 11.00 (TSİ 07.00 ile 14.00) arasında silahlarını bırakmaları halinde esir olarak alınacaklar.

Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.

LVİV'E SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya Lviv bölgesine saldırıları da sürdürüyor. Bölge valisi, Belarus'tan havalanan Rus SU-35 uçağının Lviv'e füze saldırısı düzenlediğini söyledi. Vali, Ukrayna hava savunma sisteminin dört seyir füzesi düşürdüğünü de belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Mikolayiv'deki askeri hedeflerin yok edildiğini duyurdu. Kentteki askeri araç tamir tesisinin vurulduğu açıklandı.

Zelenskiy’den Mariupol vurgusu ‘bu savaşın kalbi’ deyip açıkladı: Kaybedersek pozisyonumuz zayıflar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, kazanmaları halinde Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetli olacağını belirtti.

Mariupol'de 22 bin sivil hayatını kaybetti Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinde en az 22 bin kişinin öldüğünü açıkladı.