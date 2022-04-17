Türkiye Gazetesi

Doktorlar, Avustralyalı bir firma tarafından üretilen saati kullanarak hastalarını uzaktan takip edebiliyor. 175 sterlinlik (3.350 TL) cihaz, doktorlara kullanıcının nasıl hareket ettiğini ve ne şekilde uyuduğunu gösteriyor. Bu iki faktör, dejeneratif beyin hastalığının en önemli göstergeleridir. Hasta aşırı hareket ediyor veya daha az uyuyorsa, doktorlar ilacını değiştirmeye karar verebilir veya durumun kötüleşmesini durdurmak için fizyoterapi önerebilir. Cihaz ayrıca hastalara günlük ilaçlarını almalarını hatırlatmak için sesli uyarı da veriyor.

VERİLER CİHAZA KAYDEDİLİP 6 AY SONRA DOKTORA GÖNDERİLECEK

İngiltere’de deneme kapsamında önce Plymouth Trust Üniversite Hastaneleri’nde iki yüz hastaya verilen cihazın yakında 140.000 hastaya verilmesi planlanıyor. Saat, bir Apple Watch'ta bulunanlara benzer şekilde, cihazdaki sensörler aracılığıyla bilgileri kaydedip 6 ay sonra doğrudan doktora veri göndermek üzere programlanmış

Parkinson hastalığı, beynin bölümlerinin giderek hasar gördüğü bir durumdur.

Zamanla hastalarda genellikle elde olmadan titreme, yavaş hareket ve eklemlerde kilitlenme görülür. Tedavisi mümkün olmayan bu hastalığı neyin tetiklediği bilinmiyor.

COVID-19'un Parkinson hastalığına yol açtığı bulundu Hollanda’daki bilim insanları, COVID-19 geçirenlerin Parkinson’a yakalanma riskinin diğer insanlardan daha fazla olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, özellikle de gençlerde riskin büyük olduğunu vurguladı.

''Parkinson hastalığında patlama yaşanacak'' Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras, parkinson hastalığında patlama yaşanacağını vurgularken, Türkiye’de her yıl 10 bin kişinin parkinson olduğunu söyledi.

Uykusuzluk Parkinson habercisi Parkinson hastalığının iyi bilinen belirtisi ellerin titremesi ve hareketlerin yavaşlaması. Ancak uzmanlar, el titremesinden yıllar önce “öncül belirtiler”in ortaya çıktığını ve erken teşhis için bu belirtilere kulak verilmesi gerektiğini söylüyor.

Parkinson teşhisinde devrim: Hastalık cilt yağından tespit edilecek İngiltere’de Manchester Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Parkinson hastalığının cilt üzerindeki yağlardan faydalanılarak erkenden teşhis edilmesi üzerinde çalışıyor.