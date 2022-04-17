Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Patlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev yakınklarındaki mühimmat fabrikasının vurulduğunu açıkladı.

Başkent Kiev'e çok yakın bir mesafede olan fabrika, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vuruldu. Fabrika kullanılamaz duruma geldi. Bombardıman yerleşim yerlerine de zarar verdi.

ASKERİ TESİSİ VURDULAR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece Rus füzeleri ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir zırhlı askeri araç üretim tesisinin vurulduğunu aktararak, “Yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava tabanlı silahlar, Kiev'deki bir zırhlı tesisin üretim binalarını ve Mikolayiv'deki askeri teçhizat onarım tesisini yok etti. Gece boyunca, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu. Bunlar arasında Povstanskoye, Odessa bölgesi, Barvenkovo, Lisichansk, Sribnoye, Petrovsky ve Opytnoye yerleşim alanlarındaki Ukrayna ordusuna ait teçhizat ve silah alanları, Mikolayiv bölgesinde 2 topçu silah deposu, Poltava'nın güneydoğusunda radar ve iletişim ekipman depolama merkezi yer aldı” dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna’nın Borodyanka şehrinde Rus saldırıları sonucunda yıkılan binalarda göçük altında kalan sivillerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ederken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışmaların başından bu yana 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

GOSTOMEL’DE HALK YIKINTININ ARASINDA EŞYALARINI ARIYOR

Ukrayna’nın Gostomel kentinden çekilen Rus askerlerinin ardından geri dönen Ukrayna halkı yıkıntıların arasında sağlam kalan eşyalarını arıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın izlerini en ağır şekilde taşıyan kentlerden biri Gostomel harabeye döndü. Rus askerlerinin kentten çekilmesinin ardından geri dönen halk, yıkılan ev ve işyerlerinde sağlam kalmış eşyalarını kurtarmak için uğraşıyor. Savaştan önce kentte bulunan bir güzellik merkezinin sahibi olduğunu söyleyen Katarina, “Savaş bize de geldi. İşyerimiz ve evimiz çatışmalar sonrasında yıkıldı. Ailece uzun yıllardır burada çalışıyorduk. Burası Gostomel’in ilk güzellik salonuydu. Rus işgalinde 15 gün şehirde yaşadık ve sonrasında çıkabildik. Savaş korkunç bir şey. Savaşın bitmesini ve zaferi istiyoruz. Bizler yıkılan şeyleri geri döndürebiliriz ancak ölenler geri gelmeyecek” dedi.

Gostomel'de Rus askerlerinin kentten çekilmesinin ardından geri dönen halk, yıkılan ev ve işyerlerinde sağlam kalmış eşyalarını kurtarmak için uğraşıyor

CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Ukrayna’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin defnedilme işlemleri de devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen cenazeler, mezarlıklarda düzenlenen törenin ardından gözyaşları içerisinde defnediliyor.

Rus askerleri yerle bir etti! Gostomel'den geriye enkaz kaldı Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko kentin bombalandığını duyurdu Ukrayna-Rusya savaşında 52. güne girilirken gerilim gittikçe artıyor. Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı. Kiev’in Darnitskiy kentinde yaşanan patlamada kayıplarla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından saldırıyı doğruladı. Saldırılar devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'deki askeri tesisin vurulduğunu açıkladı.

Kiev'de panik! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Kiev'deki saldırılarımız artacak Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı 24 Şubat’ta başlattığı savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama’da Kiev’deki saldırıların artacağı belirtilirken, gerekçesi de açıklandı.