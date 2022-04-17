Ukrayna ordusunun Rus ordusundan ele geçirdiği BTR-20 tipi zırhlı araç, Ukrayna'nın Sumi kentinde gelin arabası olarak kullanıldı.
Ukrayna ordusunda görev alan asker, 5 yıllık ilişkisinin ardından kız arkadaşı ile evlenme kararı aldı. Ukraynalı komutanların, çift için Rus ordusundan ele geçirilmiş zırhlı aracı tahsis etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı.
KONVOYLA NİKAH DAİRESİNE GİTTİLER
Ukraynalı çift, askeri araçlardan oluşan konvoyla nikah dairesine giderek dünya evine girdi.
Rus tankları ve zırhlılarında gizemli 'Z' işareti! Ne anlama geliyor? Rusya ve Ukrayna krizi savaşa dönüşmüş durumda. Sabah saatlerinde başlayan askeri harekat devam ediyor. Bölgeye giren Rus tankları ile zırhlılarının üzerinde olan harf ve işaretler ise dikkat çekti. Harflerin henüz gizemi çözülmese de konu hakkında farklı yorumlar yapılmaya başlandı bile. İşte işaretlerin gizemi ve yapılan bazı yorumlar…