Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Mariupol kentinde çatışmalar devam ederken, Rusya, şehirdeki Ukraynalı askerlere "teslim ol ya da öl" diyerek yerel saatle 13.00’a kadar ültimatom vermişti.

"ASKERLERİMİZ DİRENİYOR"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ABD basınına verdiği röportajda, Mariupol'daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve teslim olmadığını ifade ederek, “Şehir (Mariupol) hala düşmedi. Hala askerlerimiz var, bu yüzden sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol'dalar” dedi. Ukrayna'da tek bir büyük şehrin düşmediğini ifade eden Şmihal, “Sadece Herson Rus askeri güçlerinin kontrolü altında, ancak geri kalan tüm şehirler Ukrayna kontrolü altında” dedi.

900 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Bazı şehirlerin “kuşatılmış ancak hala Ukrayna kontrolü altında” olduğunu aktaran Şmihal, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Rusya’nın kontrolü ele geçirdiği 900'den fazla Ukrayna şehri, kasabası ve köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı. Şmihal, "Hala savaşıyoruz ve şu anda Donbass bölgesinde savaşıyoruz ama teslim olmaya niyetimiz yok" dedi.

“KAZANANA KADAR SAVAŞACAĞIZ”

Saldırıların son bulması için diplomatik bir yolun mümkün olması halinde Ukrayna’nın bu yolu tercih edeceğini aktaran Şmihal, ancak Rusya’nın müzakerelere yanaşmaması halinde teslim olmayacaklarını, topraklarını terk etmeyeceklerini ve savaşı kazanana kadar savaşacaklarını ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'u hava saldırılarıyla vurmaya devam ettiğini ve muhtemelen şehirdeki güçlerini güçlendirmek için bir denizden çıkarma yapma hazırlığı içinde olduklarını aktardı.

MARİUPOL, RUSYA İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, kuşatma altındaki Mariupol’de Ukrayna birliklerine silahlarını bırakmaları halinde "hayatlarını sürdürmelerinin garanti altına alınacağı” aktarılmıştı. Rus ordusundan Albay General Mikhail Mizintsev ise, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında çembere alınan Ukraynalılara yerel saatle 13.00'e kadar teslim olmaları için süre verildiğini ifade etmişti.

Mariupol, Rusya için 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a bir kara koridoru oluşturmasına izin verdiği için kilit öneme sahipken, 11 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan dev Azovstal çelik fabrikası, Mariupol'un hala Ukrayna kontrolünde olan son büyük bölümü olarak biliniyor.

“MARİUPOL BU SAVAŞIN KALBİ”

Dün açıklama yapan Zelenskiy Mariupol şehrinin işgalden kurtulduğunu ancak topçu atış sistemleri ve zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu belirmişti. , “Maalesef gerektiği kadar silah desteği alamıyoruz. Düşmanın elindeki imkanlar daha gelişmiş durumda ancak bizim askerlerimiz Rusların akıl edemeyeceği taktiklerle onları vuruyor." diyen Zelenkiy, "Mariupol bu savaşın kalbi. O attıkça biz savaşıyoruz ve güçleniyoruz. Eğer atmayı keserse bizim pozisyonumuz zayıflayacak. Eğer o şehirdeki pozisyonumuz güçlenirse, Rusya ile oturduğumuz masada elimiz güçlenir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan istedi Rusya yerine getirdi! Mariupol'de camide mahsur kalanlara tahliye Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de kontrolü ele geçirdik Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Rusya haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini açıkladı.

Zelenskiy’den Mariupol vurgusu ‘bu savaşın kalbi’ deyip açıkladı: Kaybedersek pozisyonumuz zayıflar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, kazanmaları halinde Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetli olacağını belirtti.