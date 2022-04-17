Türkiye Gazetesi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.

Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

Şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntü: Güneş uydusundan yeni fotoğraf Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) geliştirdiği Güneş izleme uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzağındaki Güneş’in yeni görüntülerini yakaladı. Gökbilimciler, 83 milyondan fazla pikselden oluşan 25 birleştirilmiş görüntüden oluştuğunu belirtti.

Kuzey Kore açıkladı: Balistik füze değil keşif uydusu sistemi Kuzey Kore hükümeti, dün kamuoyuna yansıyan 'füze denemesi' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, testin füze olmadığını ve keşif uydusu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı.

Güneş fırtınası sorası SpaceX'in 40 uydusu düştü SpaceX'in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştüğü açıklandı.