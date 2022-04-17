Türkiye Gazetesi

Filistin toprakları, ramazan ayının başından bu yana gözle görülür bir güvenlik gerilimine sahne oluyor. Bu duruma Yahudi yerleşimciler de benzinlie gidiyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailli bir yerleşimci, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Taku beldesinden 9 yaşındaki Hüseyin Nadir Süleyman'a çarptıktan sonra kaçtı. Olayın beldenin yakınlarındaki Hırbet ed-Deyr bölgesinden geçen ana caddede meydana geldiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun stabil olduğu aktarıldı. İsrail polisinden yaşanılanlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

500 BİNDEN FAZLA YAHUDİ, FİLİSTİN TOPRAKLARINI İŞGAL EDİYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan bütün Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere başsağlığı diledi.

Belli Hadid’in Filistin paylaşımlarına Instagram’dan sansür! Tepkiler çığ gibi İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepkiler üst üste gelirken, Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid’den de destek geldi. Sosyal medya hesabından Filistin’deki korkunç zulmü paylaşmak isteyen ünlü modele Instagram izin vermedi. Hadid, paylaşımlarını engelleyen Instagram’a tepki göstererek, "Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor" dedi. Ünlü modele birçok kullanıcı da destek çıktı.