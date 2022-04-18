Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistinli Müslümanlara yönelik ramazan ayının başından beri uyguladığı şiddetin dozunu artırdı. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatıp, oraya giden tüm yolları barikat kuran İsrail askerleri, Filistinlilerin ibadet etmesini engelledi. Bab al-Asbat kapısında Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalarda en az 17 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlileri dışarı çıkarmak için Mescid-i Aksa içinde yer alan Kıble Mescidine göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attığı bildirdi. İsrail kuvvetleri keskin nişancılarının da dün erken saatlerde caminin avlusuna ve çatısına yerleştiği görüldü. Onlarca kişilik Fanatik Yahudi yerleşimci grupları, sabah namazından sonra Filistinlileri dağıtan İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa’ya girdi.

İSRAİL ŞİDDETİ GİDEREK ARTTI

Olaylar cuma günü İsrail askerlerinin binaya el bombaları, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle saldırmasıyla patlak verdi. 150 kadar Filistinli yaralandı; 400 kişi tutuklandı. Cuma günkü baskın sonrası Kudüs, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da dayanışma protestoları düzenlendi.

ERDOĞAN’DAN KUDÜS İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

İsrail’in Mescid-i Aksa baskını Türkiye’nin birçok şehrinde protesto edilirken, devlet de zulme sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda konuyu görüştü. İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı belirten Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağını belirterek, “Türkiye her daim Filistin’in yanındadır” mesajını verdi.

Erdoğan daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüşerek, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı da ele alındı.

İşgalci İsrail'den Mescid'i Aksa'ya baskın! Sabah namazından sonra saldırdılar İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimci grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra baskın yaptı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.