Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ‘Teslim olun’ çağrılarını Ukrayna sonuna kadar savaşacaklarını söyleyip reddetti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Mariupol'ün düşmediğini Ukrayna askerlerinin direnişinin sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya ile yakın zamanda bir diplomatik görüşme olmadığını ve Mariupol'daki durumu bir şehir yok oldu diye açıklayarak hem askeri açıdan korkunç olarak nitelendirdi.

Ukrayna'nın Lviv kentini 5 roketle hedef alan Rusya'nın saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Rusya'nın kente 5 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

‘5 ROKETLE VURULDU’

Saldırıya yönelik açıklama yapan Sadoviy, "Şehir 5 roketle vuruldu. Ekipler olay yerinde müdahalelerini sürdürüyor. Roketlerden biri lastikçiye isabet etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaklaşık 40 araç zarar gördü. Patlama yerine yakın bulunan ve tahliye edilen vatandaşların yaşadığı bir otelin camları kırıldı. Levandovskaya ve Shevchenko caddeleri trafiğe kapatıldı" ifadelerini kullandı. Acil Durumlar Servisi’nin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.